Bahara konserli karşılama

Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Selda Erdost yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren koro, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen bahar konserini Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve çok sayıda müzik sever izledi.

Selda Erdost’un yönetiminde Halil Özçelebi, Behiye Özeşer, Serpil Kadife (ud), Murat Başcambaz ve Mert Kabakulak (keman), Nuri Sezikli (tanbur), Uğur Gülay, Harun Şahin, Halil Uğur Kutlu (ritm sazlar), Sinan Altınbaş ve Şahin Yalçın (kanun), Gökhan Yıldır (klarnet), Ercan Baş’dan (klavye) oluşan saz heyetinden Hicaz Peşrev ile başlayan ve iki bölüm halinde icra edilen konser gerek koro gerekse solistlerin performansları ile izleyenleri büyüledi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Klasik Türk Müziği Korosu’nda Behiye Özeşer, Tülay Demirbaş, Zehra Özkaya, Eser Baş, Seçil İme, Neslihan Aksoycuk, Şirin Kalaycı, Serpil Kadife, Tuğçe Gülistan, Çağrı Köse, Gülizar Doğanay, Yasemin Bakıcı, Birsen Savaş, Sultan Ece Göçmen, Zeynep Şen, İlknur Şen, Birgül Çobar, Feruze Kaleli, Bilge Doğan, Nuket Kelepir, Özlem Demirtaş, Halil Özçelebi, Şahin Yalçın, Ercan Baş, Nuri Sezikli, Mert Kabakulak, Uğur Gülay, Harun Şahin, Fatih Özçelebi, Hüseyin Erdost, Hikmet Şahinbaş, Uğur Tuncel, Zeki Kaya, Murat Efe, Burak Kılıç, Abdullah Özahıshalı, Ömer Kadife, İsmail Özbayatlı, Bahri Doğan Güngör, Halit Sıkı, Yusuf Çilingir, Arif Akar yer aldı.

(Haber Merkezi)

