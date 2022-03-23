Bahar konseri bugün

Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Selda Erdost yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren koro, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Bugün saat 20.00’de Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bahar konserine tüm Çorum halkı davet edildi. (Haber Merkezi)