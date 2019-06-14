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Bahar Dondurma'dan, öğrencilere karne hediyesi

Çorumun meşhur dondurmacısı Bahar Dondurma öğrencilere karne hediyesi veriyor. 35 yıldır Çorum halkına hizmet veren Bahar Dondurma geleneksel hale getirdiği "Belgeni getir dondurmayı kap" kampanyasına bu yılda devam ediyor.

Bahar Dondurma'dan, öğrencilere karne hediyesi

Çorumun meşhur dondurmacısı Bahar Dondurma öğrencilere karne hediyesi veriyor. 35 yıldır Çorum halkına hizmet veren Bahar Dondurma geleneksel hale getirdiği "Belgeni getir dondurmayı kap" kampanyasına bu yılda devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 19:00
Bahar Dondurma'dan, öğrencilere karne hediyesi

Kampanya kapsamında 2018-2019 eğitim yılını başarı ile tamamlayan öğrencilere, takdir, teşekkür ve onur belgelerini getirdiği takdirde bedava dondurma hediye edilecek.

14 Haziran ile 17 Haziran aralarında sürecek olan kampanya ile Bahar Dondurma, Gazi Caddesi’nde bulunan iki şubesiyle öğrencilerin karne sevincine ortak olacak.

Amaçlarının eğitime katkı sağlamak ve öğrencilerin sevinçlerini onlarla paylaşmak olduğunu kaydeden Bahar Dondurma Sahibi Salih Sarı Çimen, "Öğrencilerimiz bizlerin ve ülkemizin geleceğidir. Uzun bir eğitim ve öğretimin ardından öğrencilerimiz, yaz tatiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizde öğrencilerimizle birlikte bu heyecanı coşkuyu yaşamak istedik. 14 Haziran ile 17 Haziran aralarında takdir, teşekkür ve onur belgelerini getiren her öğrencimizin dondurması bizdendir" dedi.

(Haber Merkezi)

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