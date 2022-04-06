Bahar Altunkeser hayatını kaybetti

Bir süre önce rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Bahar Altunkeser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum merkez Ferhatlı köyü nüfusuna kayıtlı Altunkeser'in cenazesi öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığında sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

