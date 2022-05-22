Bahabey’de bıçaklı kavga 2 yaralı

Olay Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki gurup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen bir şahıs üzerinde bulunan bıçakla Ahmet B.'yi yaraladı.

Yaralama olayını gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, yanındaki arkadaşı ise bıçakla yaralanan Ahmet B.'nin arkadaşları tarafından darp edildi.

Kavganın ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan Ahmet B., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınırken, darp edilen ve ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise bir özel hastaneye kaldırıldı.

(Haber Merkezi)