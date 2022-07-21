Bahabey esnafının, bir fahri trafik müfettişi ile başı dertte
Fahri trafik müfettişleri, trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtasına yardımcı olarak, trafik kurallarını ihlal edenlerin tespitini sağlamak suretiyle çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Ancak, iddia edildiği gibi, şehrin belirli bir bölgesine “takıntı halinde” rapor tutan trafik müfettişi çıkarsa da, adalet ölçüleri kaçmış oluyor.
Güncel 21.07.2022, 23:25
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Bahabey Caddesi esnafı, bu anlamda son derece dertli. Doğal olarak kimliğini bilmedikleri bir trafik müfettişinin, zorunluluğun getirdiği, hoş görülebilir bir takım küçük hataları bile rapor etmesi nedeniyle, yaklaşık üç aydır esnafa ceza yağdığı bildiriliyor.
Cadde esnafı adına şikayetleri dile getiren Ekol Et Sahibi Engin Başaran, “Gerek bizim mal indirdiğimiz araçlarımız, gerekse müşterilerimizin araçları, küçük sebeplerle rapor ediliyor ve arkadan cezalar geliyor. Esnaf adeta canından bezdi. Yasalara, kurallara saygılıyız, ama bunlar sadece bizim cadde için mi geçerli?” diye konuştu.
(Aliye ÖNCEL)
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