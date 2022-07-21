Bahabey esnafının, bir fahri trafik müfettişi ile başı dertte

Bahabey Caddesi esnafı, bu anlamda son derece dertli. Doğal olarak kimliğini bilmedikleri bir trafik müfettişinin, zorunluluğun getirdiği, hoş görülebilir bir takım küçük hataları bile rapor etmesi nedeniyle, yaklaşık üç aydır esnafa ceza yağdığı bildiriliyor.

Cadde esnafı adına şikayetleri dile getiren Ekol Et Sahibi Engin Başaran, “Gerek bizim mal indirdiğimiz araçlarımız, gerekse müşterilerimizin araçları, küçük sebeplerle rapor ediliyor ve arkadan cezalar geliyor. Esnaf adeta canından bezdi. Yasalara, kurallara saygılıyız, ama bunlar sadece bizim cadde için mi geçerli?” diye konuştu.



(Aliye ÖNCEL)

