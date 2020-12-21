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Bahabey'de silahlı kavga yaralılar var

Çorum’da silahlı kavgada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. İddialara göre, olay Bahabey Caddesinde meydana geldi. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayın yaşandığı alanda güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Bir aracın altında bir adet tabanca bulundu. (Ayrıntılar gelecek)

Güncel 21.12.2020, 23:30 21.12.2020, 23:37
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Bahabey'de silahlı kavga yaralılar var

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