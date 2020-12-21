Bahabey'de silahlı kavga: 1 ölü  2 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinde tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre, toplam üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde toplanan kalabalığı pandemi nedeniyle toplu halde durmamaları ve evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunurken, Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Emre A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis cinayetin ardından olayın yaşandığı iş yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.