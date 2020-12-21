Son Dakika

Bahabey'de silahlı kavga: 1 ölü  2 yaralı

ÇORUM’da 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncel 21.12.2020, 23:30 22.12.2020, 03:00
1390
Bahabey'de silahlı kavga: 1 ölü  2 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle  bir iş yerinde tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre, toplam üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde toplanan kalabalığı pandemi nedeniyle toplu halde durmamaları ve evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunurken, Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye sevk edilerek  tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Emre A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis cinayetin ardından  olayın yaşandığı  iş yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 22 Aralık 2020
İmsak 06:22
Güneş 07:54
Öğle 12:44
İkindi 15:03
Akşam 17:24
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@