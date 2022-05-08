Bahabey'de kaza 1 yaralı

Kaza Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan T.'nin kullandığı 19 AAN 145 plakalı minibüs ile Bektaş C.'nin kulandığı 19 AL 801 plakalı otomobil lokal kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs sürücüsü Ercan T., yaralandı. Kazanın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 eibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle kısmen kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



