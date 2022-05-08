Bahabey'de film gibi kovalamaca.. Gece Kartalları'ndan kaçamadılar

Çorum’da sabah saatlerinde otomobille Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda ateşli silah kullanarak genel güvenliği tehlikeye düşürme olayının failleri, Gece Kartalları olarak ta bilinen mahalle bekçileri ile girdikleri kovalamaca sonucu suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay gece saatlerinde Esnafevler Sokak'larda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir benzin istasyonuna gelerek silahla ateş eden ve olay yerinden firar eden H.İ.K. ve T.K.'nın kullandığı otomobili Bahabey Caddesi üzerinde farkeden gece devriyeleri, şahısların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca esnasında Esnafevler 6. Sokak'ta aracı terk ederek kaçan şahıslar devriyelerden kurtulamadılar.

Gece devriyelerinden kaçmaya çalışan ve bu esnada üzerinde bulunan silahıda atan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan H.İ.K.'nın, hakkında 15 ayrı suçtan aranması olduğu ve 3 buçuk yıldır firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar ifade işlemleri gereği Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



