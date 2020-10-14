Bahabey Caddesi’nde “NOHUT ATÖLYESİ”

Koray ve Berkay Bulut, Nohut Atölyesi’nde yeni markalarıyla, kaliteli ve güleryüzlü hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini belirterek, kuruyemiş sektöründe hep daha iyiyi, daha yüksek kaliteyi hedef aldıklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)