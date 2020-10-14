Bahabey Caddesi’nde “NOHUT ATÖLYESİ”
Koray ve Berkay Bulut kardeşler, Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısındaki, 5 yıldır ortak olarak işlettikleri kuruyemiş mağazasını tamamen devralmak suretiyle, isim değişikliği yaparak “NOHUT ATALIER” adıyla sürdürmeye başladılar.
Güncel 14.10.2020, 18:12 14.10.2020, 18:14
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Koray ve Berkay Bulut, Nohut Atölyesi’nde yeni markalarıyla, kaliteli ve güleryüzlü hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini belirterek, kuruyemiş sektöründe hep daha iyiyi, daha yüksek kaliteyi hedef aldıklarını ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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