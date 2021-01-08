Bahabey Caddesinde işyeri kurşunlandı

Olay, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Bahabey Caddesi üzerindeki tekel bayiine gelerek dışarıdan işyerini kurşunladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde meydana gelen olayda, işyerinin kapalı olması olası can kayıplarını engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de Bahabey Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri üst üste 4 gün boyunca kurşunlanmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

(Haber Merkezi)