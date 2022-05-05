Bahabey Caddesi orta refüjünde “yeniden ağaçlandırma” isteniyor

Cadde sakinlerinden bir yurttaş, 15 Mart 2022 tarihinde Çorum Belediyesi’ne konu ile ilgili şikayet ve taleplerini içeren bir dilekçe vererek, caddenin orta refüjüne dikilen ağaçların büyük bir çoğunluğunun kurumuş vaziyette olduğunu, bu nedenle yeniden bir çalışma yapılarak uygun bir ağaçlandırma çeşidinin seçilerek hayata geçirilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

“AĞAÇ DİKMEYE GEREK YOK” DENİLSE DE

CADDE SAKİNLERİ, TALEPLERİNDE ISRARLI

Dilekçesinde Bahabey Caddesi’nin orta refüjde dikilen tüm ağaçların yüzde 90’ının kurumuş vaziyette olduğunu, dikildiğinden bu tarafa kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilemediğine dikkat çeken yurttaş, caddede bulunan tüm ağaçlarda yeniden bir çalışma yapılarak uygun bir ağaçlandırma çeşidinin seçilerek hayata geçirilmesi için gerekli işlemin yapılması yönündeki talebine “ağaç dikmeye gerek yok” şeklinde yanıt verildiğini dile getirdi.

Söz konusu dilekçeye Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 29 Mart 2022 tarihinde verilen yanıtta, “Refüj genişliğinin dar olmasından dolayı dikilen bitkilerin yeterli su ihtiyacı karşılanmadığı için bitkilerde kuruma olmuştur. Bu sebepten refüjde yetişmiş ağaç dikimi düşünülmemektedir. Bahabey Caddesi kaldırım yenileme çalışması takriben bitki dikimimiz devam edecektir” denildi.

CADDE SAKİNLERİ, KARARIN YENİDEN

GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYOR

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden gelen yanıtın cadde sakinlerini memnun etmediğini de ifade eden cadde sakini; Belediye’nin ağaçlandırma çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın caddenin ağaçlandırılması yönündeki taleplerini yeniden değerlendirileceği umudunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Caddenin yeniden ağaçlandırılması yönündeki istek ve taleplerinde ısrarlı olan Bahabey Caddesi sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın acilen konuya el atacağı umudunu taşıdıklarını belirterek, “Kentimizin en büyük caddeleri arasında yer alan Bahabey Caddesi’nin orta refüj ağaçlandırılması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından verilen söz konusu kararın bir kez daha gözden geçirileceğini umuyoruz” şeklinde taleplerini yinelediler.

(Haber Merkezi)