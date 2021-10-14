"Bağlantı yolundaki çalışmalara başlandı"

Milletvekili Ceylan, Çorum-Ortaköy yolunu, Çorum-Ankara karayoluna bağlayacak olan bağlantı yolunda çalışmalara başlandığını bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Yaydiğin Köyü karşısında Karacaköy arasında bulunan araziden açılacak yeni yoldaki çalışmalara toprak işleriyle start verildiğini belirten Milletvekili Ceylan, kamulaştırma için de çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Milletvekili Ceylan, 4 bin 461 metre uzunluğundaki karayolunda 110 bin metreküp yarma işinin 50 bin metreküplük bölümünün yapıldığını duyurdu. Yolda 15 bin metreküp taşduvar, 200 bin metreküp dolgu, 50 bin ton üst yapı, irili-ufaklı 10 adet sanat yapısı olacağını kaydeden Ahmet Sami Ceylan, yolun 2022 yılında bitirilerek ulaşıma açılmasının planlandığını söyledi.

Ceylan, yapılacak yolla birlikte Ortaköy ve bölgede bulunanların Ankara yönüne ulaşımlarının, gerekse de hastane, terminal, tahıl pazarı, galericiler sitesi ve organize sanayi ve gıda toptancıları gibi sitelere ulaşımlarını kent merkezine girmeden bu yolu kullanarak sağlayabileceklerini ifade etti.