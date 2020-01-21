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Bağlama yapımcısı kursu tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen bağlama yapımcısı kursuna katılan kursiyerler, sertifikalarına kavuştu.

Bağlama yapımcısı kursu tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen bağlama yapımcısı kursuna katılan kursiyerler, sertifikalarına kavuştu.

21 Ocak 2020 Salı 23:44
Bağlama yapımcısı kursu tamamlandı

Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için açılan bağlama yapımcısı kursunda 9 ay boyunca eğitim gören kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Halk Eğitim Müdürü Fuat Bal’ın katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde bağlama yapımcısı kursu usta öğreticisi Mithat Aşıran’a da başarılarından dolayı plaket verildi.

(Haber Merkezi)

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