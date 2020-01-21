Bağlama yapımcısı kursu tamamlandı

Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için açılan bağlama yapımcısı kursunda 9 ay boyunca eğitim gören kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Halk Eğitim Müdürü Fuat Bal’ın katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde bağlama yapımcısı kursu usta öğreticisi Mithat Aşıran’a da başarılarından dolayı plaket verildi.

(Haber Merkezi)