Bağışlanan her organ yeni bir hayat demek

ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

Kronik organ yetmezliğindeki hasta sayısının her geçen gün artması sebebiyle yeterli organ bulunamadığı için insanlarımız hayatını kaybetmektedir. Donör teminindeki bu kısıtlılık ülkemizde organ bağışı fikrinin benimsenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinemez. Buradan hareketle diğer insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmanın gerekliliğine halkın ilgisi ve dikkatini çekmek, organ nakli bekleyen kişileri daha iyi anlamak ve organ bağışı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hastanemiz Hastane Organ ve Doku Koordinatörlüğü ve Eğitim Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından “03-09 Kasım Organ Bağışı Haftası” kapsamında “organ bağış standı” açılarak hastanemize başvuran vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgilendirilme yapılarak, afiş ve broşürler dağıtılmıştır.

Ayrıca; organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağışları kabul edilmiştir.Böylelikle; organ naklinin önemi toplum tarafından anlaşıldıkça, bağışlanan organ sayısı giderek artacaktır.

ORGAN NAKLİ NEDİR?

Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.

NAKİL YAPILABİLECEK DOKU VE ORGANLAR HANGİLERİDİR?

Böbrek, Deri, Karaciğer, Kalp, Akciğer, Pankreas, İnce barsak, Kemik, Kemik İliği, Kornea, Kalp Kapağı, Kıkırdak, Tendon, Kas Dokusu

HER ÖLÜMDEN SONRA ORGANLAR ALINABİLİR Mİ?

Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin evde ya da yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında beyin ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir. Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

BİR ORGAN HERKESE NAKLEDİLEBİLİR Mİ?

Bir organın hiçbir özellik aranmadan herhangi birine nakledilmesi söz konusu değildir. Organ naklinde alıcı verici olacak kişilerin doku uyumları önem arz etmektedir. Alıcı ve vericinin doku uyumları testlerle belirlenir en yüksek doku uyumunda cerrahi işlem gerçekleştirilir. Ayrıca doku uyumunun yanı sıra nakille verilen bağışıklık önleyici ilaçlarla (İmmunsuppresive) ameliyat başarısı yükselir.

KİŞİ ÖLMEDEN ORGAN NAKLİ KARARI ALINABİLİR Mİ?

Tıpta en temel ilke her bireyin kendi yaşam hakkı olduğu ve trilyonda bir yaşama dönüş şansı bile olsa bu şansın sonuna kadar kullanılması gerektiğidir. Hiç kimse için nasıl olsa ölecek tabiri kullanılamaz. Hastane yoğun bakım ortamında doktorlardan oluşan bir ekip tarafından beyin ölümü kararı verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelemez.

DİNEN BİR SAKINCASI VAR MIDIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer İslam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de (Maide Suresi, Ayet 32) " KİM BİR KİMSEYE HAYAT VERİRSE, ONUN SANKİ BÜTÜN İNSANLARA HAYAT VERMİŞÇESİNE SEVAP KAZANACAĞI " beyan olunmuştur.

NEREYE, NASIL ORGAN BAĞIŞI YAPABİLİRİM?

-İl Sağlık Müdürlüğüne

-Tüm Özel ve Kamu Hastanelerine

-Üniversite Hastanelerine

-Organ nakli yapan merkezlere

-Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerine

Organ bağışı yapmak isteyen kişiler yukarda belirtilen yerlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAŞ SINIRI VE ÖZELLİK ARANIYOR MU?

18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.

BÜTÜN ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAK İSTEMİYORUM, MÜMKÜN MÜ?

Organ bağışı kartının bir bölümünde bağışlamak istediğiniz organlarla ilgili seçenekler mevcuttur, bu bölümde işaretlediğiniz organlarınız dışında her hangi bir organınızın alınması söz konusu değildir.

HER ORGAN BAĞIŞI YAPANIN ORGANLARI MUTLAKA ALINIR MI?

Kişi organ bağışı yapmış olabilir fakat evde yolda ya da kaza yerinde ölümü gerçekleşmiş ise organları alınamaz. Daha öncede belirttiğimiz gibi ancak hastane ortamında tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin organları aile bireylerinin de onayı ile alınabilir.

ORGAN BAĞIŞI FİKRİMDEN VAZGEÇTİM, MÜMKÜN MÜ?

Organ bağışı kartı sahibi olsanız dahi, istediğiniz anda ailenize bildirerek ve bağış kartınızı yırtarak, fikrinizden vazgeçebilirsiniz. Bakanlığımızca 2013 yılı Nisan ayında oluşturulan Türkiye Organ Bağışı Bilgi Sistemine (TODBS) kaydınız var ise kaydınızın silinmesi için organ bağışı yaptığınız kuruma ya da organ bağışı alan her hangi bir kuruluşa talebinizi iletebilirsiniz.

ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMI AİLE BİREYLERİMDEN GİZLEMLEK İSTİYORUM, ÜZERİMDEN ÇIKACAK BAĞIŞ KARTI YETERLİ MİDİR?

Hiçbir zaman bağış kartı tek başına yeterli değildir. Ailenizin ya da yakınlarınızın rızası olmadan organlarınız alınamaz. Bu sebeple bağış yaptığınız andan itibaren bu kararınızı ailenizle paylaşmanız gerekmektedir, organ bağışı bir nevi mirastır.

ORGANLARIN BİRİNE SATILMA İHTİMALİ, YA DA BELİRLİ KİŞİLERE ÖZELLİKLE VERİLME DURUMU VAR MIDIR?

Kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermeleri 2238 sayılı yasaya göre yasaktır. Bağışlanan organlar, bu konuyla ilgilenen Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından tıbben acilliği ve doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakil edilir. Bu belirlemede zengin, fakir, ırk, cinsiyet vb. ayrımlar kesinlikle yapılmaz.

ORGANLARI ALINAN KİŞİNİN CENAZESİNİN, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMADAN TESLİM EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Organları alınan kişinin cenazesi son derece özenli bir şekilde vücut bütünlüğü bozulmadan aileye teslim edilir. Bu konuda nakil merkezleri özellikle hassasiyet göstermektedir.

Biz ya da yakınlarımız hiç ummadığımız bir anda organ alıcısı durumuna düşebiliriz ve hayatta kalmak için tek çözüm yolumuz hayatını kaybeden birinin bağışlayacağı organ olacaktır. Bu nedenle toplumda yaşayan her bireyin organ bağışı konusunda olumlu tutumlara sahip olması gerekir ki organ ihtiyacı olduğu zaman bu çareye ulaşabilsin.

Bizim ya da en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız? Onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünün! Bir gün daha bizimle kalması için neleri feda edebileceğimizi? ve bu durumdaki binlerce gözü yaşlı insanı?

LÜTFEN! ORGAN BAĞIŞINA DESTEK VERELİM, DUYARLILIK GÖSTERELİM!

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak; Çorum halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bağış yapan vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür ediyoruz.

İrtibat: Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok EAH Organ ve Doku Koordinatörlüğü A Blok 2.Kat

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