“Bağışıklık sistemini güçlendirmek gerek”

Diyetisyen Buşra Sarı şunları söyledi;

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul ettiği koronovirüs hastalığı (Covid-19) ülkemizde de önemli derecede sağlığımızı tehdit etmektedir. Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirerek bu süreçte bize yardımcı olacağı kanıtlanmıştır.

Bu dönemde sağlıklı beslenme konusunda neler yapmalıyız?

Bu dönemde yaşadığımız stres, kaygı durumu beslenme sistemimizde daha çok karbonhidratlara yönelmemize sebep olmaktadır. Fakat hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de içinde bulunduğumuz stresli durumla başa çıkabilmek için vitamin, mineral ve antioksidanlarca zengin sebze ve meyvelerden bol tüketmemiz gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede bize en yardımcı olacak grup sebzelerdir. Mevsimine uygun sebzeler ve meyvelerin tercih edilmesi besinlerin vitamin ve mineral içeriklerinden daha yüksek düzeyde faydalanmamızı sağlar. Bunun yanı sıra özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamini yönünden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

Bu dönemde hiç mi karbonhidrat tüketmemeliyiz? Tabi ki miktarını kontrol ederek karbonhidrat tüketebiliriz. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne göre sağlıklı bir tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) gelmesi önerilmektedir.

Karantina günlerinde yapılan en sık hata nedir?

Bu süreçte yapılacak en büyük hata kendimizi atıştırmalıklara vermektir. Farkında olmadan yanlış tercihler veya miktarlarda yaptığımız atıştırmalar bize sağlıksız veya fazla kaloriler olarak dönebilir.

Bu süreçte yapmamız gereken en önemli şey nedir?

Son olarak ve en önemlisi su tüketimimize dikkat etmeliyiz. Sıvı tüketiminde suya ek olarak metabolizmamızı canlı tutmamız için bitki çaylarını (yeşilçay, rezene çayı gibi) tüketmemizde fayda vardır.

Diyetisyen Buşra SARI Kimdir?

1986 yılında Çorum’da doğan Buşra SARI, İlk-orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamlamıştır. 2005 yılında Ankara Başkent Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik eğitimine başlayan SARI, 2010 yılında mezun olmuştur. 2010-2015 yılları arasında Çorum Özel Hastanesi’nde diyetisyenlik yapmıştır. Daha sonra 2015-2020 yılları arasında kendi merkezini açarak Diyata Beslenme ve Eğitim Danışmanlığı Merkezinde 6 yıl süreyle Çorum halkına hizmet vermiştir. 2020 yılı Nisan ayı itibariyle de yeniden Çorum Özel Hastanesi kadrosunda yer almaya başlamıştır.

Alanında oldukça deneyimli olan SARI; Sağlıklı zayıflama, Sağlıklı beslenme, Kilo alma-Kilo verme, Gebe Beslenmesi, Emzirme Dönemi Beslenmesi, Çocuk ve Ergen Beslenmesi ve Sporcu Beslenmesi konularında tecrübeli ve bilgi sahibidir.