Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı

19 Mayıs 1919 ise, bu bağımsızlık destanına ilk mürekkebin düşüşü, ilk kelimenin yazılışıdır. Bir ulusu esaretten kurtaracak kutsal bir direnişin, soylu bir mücadelenin ilk adımıdır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, işgal altındaki vatanını düşman çizmelerinden temizlemek ve tarihi boyunca hür yaşamış milletini bağımsızlığa kavuşturmak üzere, Samsun’a ilk adımını 101 yıl önce bugün atmıştı.

Bu inançlı ve kararlı başlangıcın sonucudur ki, Mehmetçiğin kanı, canı pahasına vatan düşman işgalinden kurtarılacak, Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ve çağdaş, uygar ülkeler safında yerini alabilmesi için nice devrimler hayata geçirilecektir.

Bağımsızlığa ve özgürlüğe giden yolda atılan ilk adımın 101. yılı ulusumuza kutlu olsun. Yüce Atatürk’ü, silah ve dava arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.