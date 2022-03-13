İl Başkanı Ahlatcı, İstiklal Marşı’ın kabulünün 101. yılı nedeniyle şu mesajları verdi:

“İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki, İstiklal Marşı O’nun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. Milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık karakterinin en zorlu mücadelesini verdiği Kurtuluş Savaşının kazanıldığı şartların tarif ve yerini bulduğu İstiklal Marşı; tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindedir. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur.” (Haber Merkezi)

