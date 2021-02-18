Bağımsız Türkiye Partisi’nden CHP’ye geçmiş olsun ziyareti

Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Tanık ve İl Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, CHP İskilip ilçe binasına yapılan boyalı saldırı nedeniyle CHP İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyareti düzenledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri ile bir süre sohbet eden Tanık ve Şahin, İskilip ilçe binasına yapılan saldırıyı üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, eylemi eleştirdiler.

BTP İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, partinin kurucusu ve lideri olan, geçtiğimiz aylarda yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu vefat eden Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Milli Ekonomi Modeli” adlı kitabını da CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, hassasiyetlerinden dolayı Bağımsız Türkiye Partisi yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

