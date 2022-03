“Bağımlılıklar toplumu da felakete sürükler”

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Çiftçi, ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay’ın Mazhar Osman Usman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar Cemiyeti” adıyla kurulduğunu ve 1 - 7 Mart tarihlerinin de her yıl Yeşilay Haftası olarak kutlandığını bildirdi.

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen bütün bağımlılıkların, toplumu da felakete sürükleyebilecek olaylara sebep olabileceğini kaydeden Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek hepimizin önemli bir vazifesidir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu konuda en etkili mücadele aile içinde verilen eğitimle olacaktır. Çocuklarımızı bu zararlı maddelerden uzak tutmak ve bilinçlendirip korumak ailelerin en başta gelen görevlerinden olmalıdır. Bu mücadelede, ulusal ve yerel medya kuruluşları da yapacakları sorumlu ve eğitici yayınlarla Yeşilay Derneği’nin ve ailelerin en büyük destekçisi olacaklardır.

Bağımlılıkla mücadelesindeki özverili çalışmalarıyla Yeşilay’ımızın 102. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı tebrik ediyorum. Tüm Çorumlulara her türlü bağımlılıktan uzak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)