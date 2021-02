“Bağımlılıkla mücadele” protokolü 

Protokol ile Diyanet personeli Yeşilay’ın önleme faaliyetlerinden biri olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’na (TBM) dahil olacak. Din görevlileri aynı zamanda manevi danışmanlık ve rehberlik programında bağımlılıklarla ilgili eğitimler verecek ve iki kurum arasındaki deneyim paylaşımı sayesinde toplumun bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedeflenecek.

Yeşilay’ın 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi farklı kurumlarla işbirliği yaparak güçlendirmeyi çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, “Ülkemizi korumak ve bu alanda geliştirmek zorundayız. Eğer bu mücadeleyi sadece bir alanla kısıtlarsak, biliyoruz ki dış etkenlerden ve dış faktörlerden çok olumsuz etkileneceğiz. Bugün bilimin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bağımlılık olarak tanımladığı, hastalık olarak tanımladığı 5 alanda yani alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar alanında önleyici mücadelesini yapan ve son 5-6 yıldır da psikososyal destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Onlarla hareket ettiğimizde çok daha başarılı oluyoruz. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızı da yanımızda görmek, o ekipten de faydalanmak, şehirlerde köylerde birlikte hareket etmek ve bu mücadeleyi ortak hareket etmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimize destek olacak, daha fazla insanımıza ulaşmamızı ve bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeyini artırmamızı sağlayacak kurumlarla iş birliği yapmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise; “Biz inanıyoruz ki, insanların 5 şeyi koruması farz, onlara zarar veren ne varsa haramdır. Bunlardan 1’ncisi din, 2’ncisi akıl, 3’ncüsü mal, 4’ncüsü can, 5’ncisi nesil. Yani insanları dinine ne zarar veriyorsa, o haramdır. Aklına zarar veren her şey haramdır. Malına zarar veren, canına zarar veren ve nesline zarar veren her şey haramdır. Yani diyanet olarak bizim bunu her vesileyle söylememiz gerekiyor. Çünkü yetkili konumda olan insanlar bunları yönetmeli. İnanıyorum ki Yeşilay bunun için kurulmuştur. Diyanet İşleri’nin en önemli görevlerinden birisi budur” diye konuştu.

Ali Erbaş, toplumda birçok bireysel olayın sebebinin sarhoş edici maddeler olduğunu da belirtti. Konuşmaların ardından her iki başkan da protokolü imzalayarak hatıra fotoğraf çekindi. Ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Ali Erbaş’a bir hediye verdi.

(İHA)