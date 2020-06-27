“Bağımlılıkla mücadele konusunda herkesi bilinçli olmaya çağırıyoruz”

Uyuşturucu madde kullanımının, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep olduğunu hatırlatan Dr. Ejder, “Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor; özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlenen yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedeflediklerini vurgulayan Dr. Türker Ejder, “Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların, kamu ve sivil toplum tarafından sahiplenilmesiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Dr. Ejder, “YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.” bilgisini verdi.

(Haber Merkezi)