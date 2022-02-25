"Bağımlılıkla Mücadele" işbirliği protokolü imzalandı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) imza töreni düzenlendi. Valilik, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Yeşilay Çorum Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen “Yeşil Rozet Okul” projesi, “10 bin yeşil can ve yeşil canan” projesinin tanıtımı ile YEDAM’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, içkinin bütün kötülüklerin anası olduğunu belirterek “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre cinayetlerin yüzde 85’i, tecavüzlerin yüzde 50’si, şiddet olaylarının yüzde 50’si, trafik kazalarının yüzde 60’ı, kadına şiddet olaylarının yüzde 70’i alkolden kaynaklanıyor. Bütün vahşetlerin maddi ve manevi kayıpların hepsinin altında alkol bulunmakta” dedi.

Türkiye’de her gün bir kişinin uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ejder, “Binlerce gencimiz gerek eğitim, gerek iş hayatını sonlandırıyorlar. Aileleriyle ilgili büyük problemler yaşıyorlar. Hepimiz biliyoruz ki uyuşturucunun bir ailede bulunması büyük bir travma” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak katıldı.