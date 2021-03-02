“Bağımlılığa karşı bilimsel metotlarla mücadele veriliyor”

Vali Mustafa Çiftçi, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Yeşilay’ın kuruluşunun 101. Yılını kutlarken, bağımlılıkla mücadelede özverili çalışmalarda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla bu mücadeleye gönül verenleri kutladı.

Vali Çiftçi’nin Yeşilay Haftası mesajı şöyle:

“Sağlıklı insanların oluşturduğu sağlıklı bir toplum, güçlü bir devlet olmanın temel şartıdır. Ülkemiz de sağlıklı toplum hedefine ulaşmayı kendisine amaç edinmiş ve bu konuda önemli gayretler göstermiştir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etme, devletimizin önemli bir vazifesidir ve bu mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi yolunda alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının neden olduğu tahribatın çeşitli etkinliklerle gözler önüne serildiği Yeşilay Haftası bu konuda önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıkla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Kötü alışkanlıkların bireye, aileye ve topluma verdiği zararları ortaya koyan Yeşilay, her kesimden insanımıza yanlış alışkanlıklardan kurtulmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yüzbinlerce gencimizin yeniden hayata tutunmasına destek olarak insanımızın ve ailelerimizin en yakın dostlarından biri olmuştur.

Yeşilay’ımızın kuruluşunun 101. yılını, bu uğurda bağımlılıkla mücadelemizde özverili çalışmalarda bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile bu kutlu mücadeleye gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftasını tebrik ediyorum. Tüm Çorumlulara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)