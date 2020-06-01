Bağdat Erzurumlu, amcasını kaybetti

Esme Erzurumlu’nun eşi, Alev, Eylem ve Yusuf Erzurumlu’nun babaları olan esnaf Muharrem Erzurumlu, emekli olduktan sonra Balıkesir Burhaniye’ye yerleşmişti.

Muharrem Erzurumlu’nun cenazesi bugün Burhaniye’de toprağa veriliyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.