Bağdat Erzurumlu, amcasını kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından ve CHP eski yöneticilerinden Ethem Erzurumlu’nun kardeşi, CHP’nin önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu’nun amcası Muharrem Erzurumlu (61), 1.5 ay önce ortaya çıkan akciğer kanseri nedeniyle, İstanbul’da tedavi görmekte olduğu özel hastanede dün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 01.06.2020, 11:18 01.06.2020, 11:19
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Esme Erzurumlu’nun eşi, Alev, Eylem ve Yusuf Erzurumlu’nun babaları olan esnaf Muharrem Erzurumlu, emekli olduktan sonra Balıkesir Burhaniye’ye yerleşmişti.
Muharrem Erzurumlu’nun cenazesi bugün Burhaniye’de toprağa veriliyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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