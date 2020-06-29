Bağcılar, yaprak biti ile mücadeleye çağırılıyor

Yaprak bitlerinin uçucu hale geldikten sonra şehir merkezine de zarar verdiğini, Belediye’nin bu nedenle, kimi zamanlar ana arterlerde ilaçlama yaptığını hatırlatan Altunörs, “Ancak bu çabalar, herkes kendi bağında ve bahçesinde ilaçlama yapmadıkça gereği gibi etkili olamıyor” dedi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu çağrıda bulundu: “Yaprak bitlerine karşı baştan önlem almak zorundayız. Herkes kendi meyve ağaçlarına ve bitkilere ilaçlama yaparsa, hem sağlıklı ürün alınır, hem de şehre zarar verilmemiş olur.”

(Haber Merkezi)