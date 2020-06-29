Bağcılar, yaprak biti ile mücadeleye çağırılıyor
Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, yaprak bitinin Çorum bağ ve bahçeleri için ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Bağ ve bahçe sahiplerimiz kendi alanlarında ilaçlama yaparlarsa, hem kendi bitkilerini korumuş, hem de genel olarak doğaya fayda sağlamış olacaklar” dedi.
Güncel 29.06.2020, 19:46
139
Yaprak bitlerinin uçucu hale geldikten sonra şehir merkezine de zarar verdiğini, Belediye’nin bu nedenle, kimi zamanlar ana arterlerde ilaçlama yaptığını hatırlatan Altunörs, “Ancak bu çabalar, herkes kendi bağında ve bahçesinde ilaçlama yapmadıkça gereği gibi etkili olamıyor” dedi.
Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu çağrıda bulundu: “Yaprak bitlerine karşı baştan önlem almak zorundayız. Herkes kendi meyve ağaçlarına ve bitkilere ilaçlama yaparsa, hem sağlıklı ürün alınır, hem de şehre zarar verilmemiş olur.”
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
açık
Namaz Vakti 29 Haziran 2020
|İmsak
|03:08
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|28
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24