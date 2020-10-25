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Bağcılar Caddesi’nde butik giyim

Gülabibey Bağcılar Caddesi’nin ilk butik giyim mağazası hizmete girdi.

Güncel 25.10.2020, 19:56
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Bağcılar Caddesi’nde butik giyim

Çiğdem Çınar Ilgaz’ın sahibi olduğu Efsa Butik’i, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü hizmete açtı.

Bayan ve çocuk giyimi üzerine caddenin ilk butik mağazasını açtığını belirten Çiğdem Çınar Ilgaz, “Pandemi dolayısıyla pek çok işyeri kapanırken, şık ve modern çeşitleri bölge sakinlerimizin ayağına getirdim” dedi.

Mağaza sahibesi Ilgaz, kalite ve çeşidi aynı adreste buluşturduğunu da vurgulayarak, açılışa özel sürpriz indirimler uyguladığını ayrıca ifade etti.

(Haber Merkezi)

 

#butik giyim mağazası #Çiğdem Çınar Ilgaz #Efsa Butik
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