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Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.

Güncel 03.05.2021, 11:15
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Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu

 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Cahit Bağcı'nın güven mektubunu kabul ettiği bildirildi. Eski AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Bakü Büyükelçiliği'ne atanmıştı. 

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