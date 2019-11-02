Bağ yolları asfaltlanıyor

Altınörs, bağ sahiplerine verdikleri sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydederek, bağ yollarını asfalt yaptırma sözüyle ilgili Çorum Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde bağ yollarında asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Asfaltlama çalışmalarının başlaması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür eden Altunörs, “Ahçılar, Ilıca, İbrahim Çayırı, Ayarık, Çomar, İçeridere, Abdalpınarı, Hacıkerim, Kuyuönü ve kapaklı bağ sakinleri yol terkini yaptığı ve bize yol yapmak için yeterli alanları bıraktığı sürece biz yeni yollar yapmak için gerekli kurumlara her zaman aracılık yapıp her türlü hizmeti almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Verdiği tüm sözleri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Altunörs, bağ sahiplerine daha çok sürprizleri olduğunu ve yeri geldikçe de bunları açıklayacağını ifade etti. (Haber Merkezi)