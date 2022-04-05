Bağ ve meyve ağaçları budama kursu açılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kurs kapsamında katılımcılara meyve ağaçlarında ve bağda bakım ile uygulamalı budama konularında teorik ve pratik olarak bilgiler verileceğini duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda ve uygulama bahçesinde 11 Nisan 2022 tarihinde bir hafta süre ile yapılacak kursun bitiminde kursiyerlere sertifika verileceğini kaydeden Sarı, “Kontenjan sınırlı olup başvurular 8 Nisan 2022 saat 17.00'de sona erecektir. Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır” dedi. (Haber Merkezi)