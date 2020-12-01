Bağ evine kaçak içki operasyonu

Türkiye'de son günlerde alkollü içki zehirlenmesi sonucu ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen bir bağ evi ve çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Bin 795 kilogram el yapımı kaçak alkollü içki, 44 adet şişelenmiş toplamda 68 litre el yapımı kaçak alkollü içki, bir adet alkol yoğunluk ölçer ve 31 adet 10 mililitrelik viski aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi düzenlenen evrakları ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı.

(Haber Merkezi)