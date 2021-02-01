Bağ evinde cesedi bulunan eski muhtar, ‘tavuk yemi’ kavgasında öldürülmüş

Olay, dün Mecitözü ilçesi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçenin Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi morguna kaldırıldı.

SOBAYA ATILAN TAVUK YEMİNDEN KAVGA

Ergani’nin ön otopsisinde pek çok darp izine rastlanılması üzerine geniş çaplı ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelileri Hayrettin K. ve Fikret K.’yi, yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler, olayın olduğu gece alkol almak için bağ evinde olduklarını itiraf etti. Yapılan incelemelerde, birlikte alkol aldıkları sırada Ergani’nin, odun talaşı sanıp, torbadaki tavuk yemini sobaya atılması nedeniyle çıkan kavgada, Hayrettin K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

'TALAŞ SANIP ATTIK'

Şüpheli Harun Fikret K., olayı tanık olup olan biteni emniyete bildirmediği gerekçesiyle gözaltına alınırken, cinayet zanlısı Hayrettin K.’nın ise sorgusunda, “Alkol alıyorduk. İlerleyen saatlerde üşüdüğümüz için yanlışlıkla sobaya bir odun talaşı sandığımız torba içinde tavuk yemini attığımız için kavga çıktı. Kavgadan sonra bağ evinden ayrıldık” dediği belirtildi.

‘Darp sonucu kasten öldürme’ suçlamasıyla emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.