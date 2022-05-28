Bağ evinde canlarına kıydılar!
Çorum merkez Karacaköy'de bağ evinde bir kadın ve erkeğin cansız bedeni bulundu.
Güncel 28.05.2022, 14:32
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İddialara göre M.C'den haber alamayan yakınları bağ evine gittiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.
Z.A.(36) ve M.C.(42)'nin bağ evinde kendilerini asarak canlarına kıydıklarını gören akrabaları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile birlikte sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.
Z.A ile M.C'nin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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