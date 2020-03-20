Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.645
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6369
EURO
6.9986

Bacağından bıçaklayıp aracıyla olay yerinden kaçtı

Çorum’da çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakladı.

Bacağından bıçaklayıp aracıyla olay yerinden kaçtı

Çorum’da çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakladı.

20 Mart 2020 Cuma 21:00
Bacağından bıçaklayıp aracıyla olay yerinden kaçtı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İ.Ö. isimli şahıs, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından bıçaklanan İ.Ö., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İ.Ö.’yü bıçaklayarak aracıyla olay yerinden ayrılan şahsın yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor. (Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek
Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge: Yeni tedbirler alındı
Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge: Yeni tedbirler alındı
'Hayatını kaybedenlerin sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu'
'Hayatını kaybedenlerin sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu'
Sağlık çalışanlarına şehirler arası otobüste destek
Sağlık çalışanlarına şehirler arası otobüste destek
“En büyük risk, kalabalık ortamlarda bulunmak”
“En büyük risk, kalabalık ortamlarda bulunmak”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim