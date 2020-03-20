Bacağından bıçaklayıp aracıyla olay yerinden kaçtı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İ.Ö. isimli şahıs, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından bıçaklanan İ.Ö., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İ.Ö.’yü bıçaklayarak aracıyla olay yerinden ayrılan şahsın yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor. (Yusuf ÇINAR)