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Bacadaki dumanı “yangın” zannetti
Çorum merkeze bağlı Kulaksız Sokak üzerinde bulunan bir fırının bacasından çıkan dumanı gören itfaiyeyi aradı.
Güncel 01.09.2021, 23:47
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Ekmek fırınının bacasından yoğun duman çıkması nedeniyle bacanın yandığını düşünen vatandaşlar 112'yi arayarak itfaiye talep etti. Kısa sürede fırına gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatı üzerine ulaşarak bacayı kontrol etti.
Bacada herhangi bir yangın olmadığı görülmesi üzerine ekip ve çevredekiler rahat bir nefes alarak geri döndüler.
(Haber Merkezi)
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