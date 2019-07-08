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Babasından öğrendi, şimdi tek başına 8 ton domates üretiyor

Genç çiftçi Cihat Sungur’un serada yetiştirdiği organik domatesler, vatandaş tarafından yoğun talep görüyor.

Babasından öğrendi, şimdi tek başına 8 ton domates üretiyor

Genç çiftçi Cihat Sungur’un serada yetiştirdiği organik domatesler, vatandaş tarafından yoğun talep görüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:56
Babasından öğrendi, şimdi tek başına 8 ton domates üretiyor

Baba mesleği olan çiftçiliğe babası vefat ettikten sonra başladığını belirten genç çiftçi Cihat Sungur, 10 yıl önce babası tarafından yapılan serada domates ve çeşitli sebze yetiştirildiğini ve babasının vefatından sonra bu işi kendisinin devam ettirdiğini söyledi.

İlk başlarda bu işi yapıp yapamayacağı konusunda endişeleri olduğunu belirten Sungur, zamanla işi tamamıyla öğrendiğini ve şimdilerde bin 275 metrekare serada 7-8 ton domates üretimi yaptığını ve günlük ise 40-50 kilogram domates satışı yaptığını belirtti.

Genç çiftçi Cihat Sungur, “İlk defa Sungurlu’da sera işini babam başlattı. Şimdilerde babamın bu işini ben devam ettiriyorum. Tamamen organik ürün yetiştiriyorum. Bu sene sadece domates yetiştirdim. Seneye de 6 dönüm üzerine biber ekimi yapacağım. Zamanla organik ürün çeşidini genişleteceğim. Şimdiden 300 bin domates fidesi siparişi aldım. Önümüz deki yılda biber ekimi ile domates fidesi yapacağım” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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