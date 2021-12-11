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Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslenen avukat kızı: “Lütfen birazcık saygı”

Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yaşar Avcı (83) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Yaşar B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Babasının hayatını kaybettiği yaya geçidinde açıklama yapan avukat kızı İlayda Avcı, "Benim tek amacım lütfen, insana birazcık saygı, canlıya birazcık saygı" dedi.

Güncel 11.12.2021, 13:44 11.12.2021, 14:09
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Kaza, 3 Aralık'ta Gazi Caddesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Börek almak için evinden çıkan 6 çocuk babası Yaşar Avcı'ya, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Yaşar B., idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Avcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kazanın ardından araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'BABAMIN KIRILMAMIŞ KEMİĞİ KALMAMIŞ'
Avcı'nın avukat kızı İlayda Avcı, kazanın olduğu yaya geçidinde açıklamalarda bulundu. Avcı, babasının ölümü başta kendisi olmak üzere tüm yakınlarını gözyaşlarına boğduğunu ve tarifsiz bir acı yaşadıklarının belirterek 'Babam o gün evden börek almaya çıkmış, böreği çok seven bir insandı. Hatta, annem ve  kardeşim börek almaya gitme demişler ama o gitmeyi tercih etmiş. Takdiri ilahi işte, babam sonra yaya geçidine geliyor buradan yavaş yavaş geçmeye çalışırken, karşıya geçmesine az bir mesafe kala o araç sürücüsü hiç yavaşlamadan hızla babama çarpıyor. Bu sürücü hiç yavaşlamamış ve bir an bile duraksamamış, babama hızla çarpmış. Çarpmanın şiddeti ile de babamın kırılmamış kemiği kalmamış, sonra babamı hastaneye kaldırdılar o gecede babamı kaybettik. Ben avukatım ve babamın soruşturma sürecini bizzat takip edeceğim, maddi manevi tazminat süreçlerine kadar takip edeceğim, ne kadar yasal süreç varsa dediğim gibi hepsini takip edeceğim” dedi.

'YAYALARA SAYGI'
Tek amacının trafikte saygıyı artırmak olduğunu söyleyen Avcı, "Bakın şu an araçlar yayalara saygılı bir şekilde yol veriyorlar. Benim tek amacım bu, lütfen, insana birazcık saygı, canlıya birazcık saygı. Sizin de çocuğunuz var, buradan çocuklarda geçiyor. O kadar hızla şehir içinde gitmek ne demek, biraz insaf yani. Ben buradan geçerken birileri şöyle diyor, 'Geçen gün burada yaşlı bir adama araç çarptı'. Ne kadar acı bir durum. Bizim insanımız yayaya, her canlıya birazcık daha duyarlı olsunlar, yabancı ülkelerde bu tür durumlarda insanlara daha çok değer veriliyor. Ben babam için söyleyecek bir şey bulamıyorum, o kadar çok canım acıyor ki, umarım babam gittiği yerde huzurludur. Herkesin çok sevdiği insan bir anda yok oldu. Kısacası hayatınızdan çıkıp gidiyor. Ben babama çok üzülüyorum' şeklinde konuştu. 
(Yusuf ÇINAR)
 

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