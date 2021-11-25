Babası yazdı, kızı besteleyip okudu.. MAHZUNİ’YE ARMAĞAN

Çorum’un yetiştirdiği değerli halk ozanı, merhum Âşık Şekip Şahadoğru'nun torunu olan Tülay Örten Yıldız, sözleri babası İlhami Örten’e, bestesi ise kendisine ait olan Mahzuni Şerif’e ithafen hazırlanan “Mahzuni’ye” eserini Türk Halk Müziği severleriyle buluşturdu.

Muhteşem yorumuyla halk müziğine önemli bir eser kazandıran Tülay Örten Yıldız’ı, babası İlhami Örten, Hacıbektaş’ta çekilen klibinde de yalnız bırakmadı.





(Nurdan AKBAŞ)

