Babalarının adına cami yaptırıyorlar

Gürcan ve Orhan Coşkun kardeşler, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile biraraya gelerek Secaattin Coşkun adına yapılacak olan cami için protokol imzaladı.

Başkan Aşgın, Çöplü Mahallesi’nde imar planında cami işaretli alana Gürcan ve Orhan Coşkun tarafından merhum babaları Secaattin Coşkun adına yaptırılacak olan cami ile ilgili bir paylaşımda bulunarak “Protokolü imzaladık. Rabbim hayırlarını kabul etsin” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

