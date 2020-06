“Babalarımızı unutmayalım”

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü’nün, bu yıl korona virüs gölgesinde geçeceğini, geçtiğimiz yıl ise okulların tatil edildiği haftaya denk gelen Babalar Günü’nün, karne hediyeleri ve tatil alışverişleriyle birleşince ikinci plana alındığını kaydederek, “Ailemizin reisi olan babalarımıza bu yıl daha fala özen göstererek çam sakızı çoban armağanı hediyelerle yüzlerini güldürmeliyiz. Evimizin direği olan babalarımız için alınacak hediyeler korona virüs nedeniyle uzun zamandır durgunluk yaşayan piyasaya olumlu yansıyarak esnaf ve sanatkarlar için de can suyu olur” dedi.

“PANDEMİDE EVDE KALAN BABALARIMIZI SEVİNDİRELİM”

Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş hacmi daralan esnaf ve sanatkarların Babalar Günü’nde hareketlilik beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemiden dolayı iş hacmi daralan ve müşteri sayısı azalan esnaf ve sanatkarlarımız Babalar Günü’nde piyasada canlılık yaşanmasını bekliyor. Babalar Günü için özellikle elektronik eşyalar, ofis malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, cüzdan, parfüm ve hatıra temalı hediyeler tercih ediliyor. Ancak bu yıl korona virüs nedeniyle uzun süre evlerde vakit geçirmek zorunda kalan babalarımıza hediyelerini alırken onları çarşı pazara çıkarmamaya ve virüsten mümkün olduğunca korumaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

“ESNAFTA HER KESEYE UYGUN HEDİYELER MEVCUT”

Babalar Günü için esnafta her zevke ve keseye uygun hediyelerin bulunduğunu hatırlatan Palandöken, “Evimizin direği babaları mutlu etmek için esnaf ve sanatkarlarımızda her keseye ve her zevke uygun geniş bir ürün yelpazesi var. Bu özel günde yalnızca pahalı hediyelerle değil çiçek gibi zarif ve uygun fiyatlı hediyelerle de babalarımızı mutlu edebiliriz. Küçük büyük demeden babalar için alınan hediyeler babaların yüzünü güldürürken esnaf ve sanatkarları da canlandırır. Öte yandan pandemi döneminde hediye alınırken değişim kartları kesinlikle unutulmamalı. Mağazalar, virüs nedeniyle dışarı çıkamayanlar için değişim kartı süresini uzatmalı ve bunun için müşterilere kolaylık sağlanmalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)