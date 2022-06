Babalar ve çocuklar bu kampta buluştu

Babalar günü nedeniyle Çatak Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen kampa babalar ve çocukları katıldı.

Bir gece doğada konaklayan katılımcılar çeşitli oyun, etkinlik ve aktivitelerle hem hoş zaman geçirdi hem de doyasıya eğlendi. Kampa katılan çocuklara, çocuklarıyla beraber katılan Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü tarafından madalya verildi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, “Burada ilk kez kampa gelen bir sürü arkadaşımız var. Özellikle yavrularımızın birçoğu ilk kez gelmişler. Bu cesareti gösterdikleri için hepsini şampiyon sayıyoruz. Gün boyu devam eden eğlencelerde her birinin gözündeki heyecana, mutluluğa şahit olduk. Bu sebeple, iyi ki de bu yıl kapasitesini artırarak ikincisini düzenlemişiz dedik” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği En Baba Kamp etkinliği minik katılımcılardan tam not aldı. Düzenlenen yarışma parkuru, ok atma, sapan atma, frizbi, voleybol, ip çekme gibi oyunlarla ilk günü tamamlayan minik kampçılar akşam yakılan kamp ateşi başında şarkılar söyleyip eğlendiler. İkinci günün sabahında yapılan doğa yürüyüşü ile doğayı tanıyıp temiz havanın tadını çıkarttılar.

Babaları ile kampa gelen minik kampçılar, çok güzel eğlendiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesine teşekkür ettiler.