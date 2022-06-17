Babalar gününde 'En Baba Kamp' etkinliği

Geçen yıl ilki yapılan ve katılanların memnuniyetlerini ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan ikincisini talep ettikleri “En Baba Kamp” etkinliği bu yıl tekrardan yapılıyor. Bin 270 başvuru arasından kura ile belirlenen 50 babanın çocuğuyla katılacağı etkinlik Çatak Tabiat Parkı içerisindeki kamp alanında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl yapılan kampta ısrarlı talep üzerine ikinci kez yapacaklarının sözünü verdiklerini ve bugün sözü yerine getirdiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, “Geçen yıl yaptığımızda ilk kez düzenliyorduk, bu alanda bir tecrübemiz yoktu. İlk olmasına rağmen çok güzel bir kamp oldu. Yavrularımız ateşin başında sohbet edip, şarkılar söyleyerek eğlendiler, doğanın ve temiz havanın tadına vardılar. Bu yıl daha tecrübeli olarak daha yüksek katılımlı bir kamp etkinliği düzenliyoruz. Babalar gününe denk getirmemizin en büyük amacı; babalara en baba babalar günü hediyesini biz verelim istedik” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, 18-19 Haziran tarihinde düzenlenecek kampa katılan babalar ve çocuklarına gönüllerince eğlenecekleri bir kamp etkinliği geçirmelerini diledi.