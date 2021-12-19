Babacan’dan Çorum’a selam

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu’nun da katıldığı il başkanları toplantısını Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Toplantı hakkında bir açıklama yapan DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Vargeloğlu, “Toplantımızı yöneten Genel Başkanımız Ali Babacan’ın Çorumlu hemşehrilerine selamları var” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın konuşmasında; “Binlerce vatandaşımız kendi rızası dışı Ak Partiye üye yapılmış. Türkiye komşu ülkeler için her şey 1 lira mağazasına döndü, paramız o kadar pula döndü ki, bugün komşu ülkelerden Türkiye çok ucuz diye gelen insanlarla doldu. Bugün gelinen noktanın faili Beştepe’dedir. Vatandaşlarımız Türk Lirasına güveni ilk kez bu denli yitirdi. Yeni maliye bakanı güvenden bahsediyor, biz güven nasıl kazanılır anlattık yine anlatırız. Bu baskı ortamını sona erdireceğiz” dediğini belirten İl Başkanı Vargeloğlu, sonrasında diğer genel merkez teşkilat başkanlarının sunumları ile toplantının devam ettiğini söyledi.



(Haber Merkezi)

