Babacan’dan Çorum’a selam, Çorum basınına ise teşekkür 

Genel Başkan Ali Babacan’la görüşen Vargeloğlu, Çorum’un sorun ve isteklerini bir kez daha dile getirdi. Annesi Çorumlu olan Ali Babacan da, Çorumlu hemşehrilerine teşekkür ederken, etkin ve sorumluluk bilinci içinde hizmet veren Çorum basınına da takdir ve teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

