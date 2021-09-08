Babacan’dan Çorum’a selam, Çorum basınına ise teşekkür
DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, partisinin Ankara Bilkent Oteli’ndeki 5. İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.
Güncel 08.09.2021, 20:08
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Genel Başkan Ali Babacan’la görüşen Vargeloğlu, Çorum’un sorun ve isteklerini bir kez daha dile getirdi. Annesi Çorumlu olan Ali Babacan da, Çorumlu hemşehrilerine teşekkür ederken, etkin ve sorumluluk bilinci içinde hizmet veren Çorum basınına da takdir ve teşekkürlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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