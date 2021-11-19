Babacan, TSO Meclis üyeleriyle biraraya geldi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ticaret ve Sanayi Odası’nda basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısının ardından Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri ile de bir araya gelerek, partisinin iş dünyası ile ilgili projelerini ve ekonomi politikalarını anlattı.

Meslek kuruluşlarının temsilcileri ile de buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından esnaf ve sanatkarların talep ile sorunlarını içeren bir dosya sunuldu.

Toplantının ardından ise Ali Babacan'a TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından günün anısına plaket takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

