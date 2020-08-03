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Babacan Çorum’da mola verdi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’ya dönerken Çorum’a uğrayarak partililerle ve sevenleriyle buluştu.
Güncel 03.08.2020, 01:32 03.08.2020, 18:39
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Eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı’nda Ordu’ya gitti. Ailesi ile birlikte buradaki ziyaretlerini tamamlayarak Ankara’ya dönmek üzere yola çıkan Ali Babacan, Çorum’da mola verdi.
Babacan Ankara’ya giderken Çorum’da DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve diğer partililerle Hasan Zahir Et Lokantası’nda mola vererek bir süre görüştü. Ali Babacan, burada Vargeloğlu ile bir süre sohbet ederek Çorum’daki parti çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı. Babacan ve beraberindeki ailesi daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı.
(Haber Merkezi)
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