Babacan, Çorum'a uğradı

Ordu’dan Ankara giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ailesi ile birlikte Çorum'a uğradı.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile bir süre görüşen Ali Babacan, Çorum'daki parti çalışmaları hakkında İl Başkanı Vargeloğlu'ndan bilgiler aldı.