Babacan, Çorum'a uğradı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan Çorum'a uğradı.
Güncel 03.08.2020, 01:32
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Ordu’dan Ankara giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ailesi ile birlikte Çorum'a uğradı.
DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile bir süre görüşen Ali Babacan, Çorum'daki parti çalışmaları hakkında İl Başkanı Vargeloğlu'ndan bilgiler aldı.
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