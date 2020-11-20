Babaannenin kalbi kaza kurbanı torununun acısına dayanamadı !

Çorum'un Osmancık İlçesi’nin Baltacı Mehmet Paşa Köyü’nde acı bir durum yaşandı. Kısa bir süre önce geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Olcay Sarı’nın babaannesi Döndü Sarı'nın kalbi duyduğu derin üzüntü sonucu durdu.

Baltacı Mehmet Paşa Köyünden gelme, Osmancık Koyunbaba Mahallesinde ikamet eden Rıza Sarı’nın eşi Döndü Sarı vefat etti. Torununun acısına dayanamayarak vefat eden merhumenin cenazesi Baltacı Mehmet Paşa Köyü Karaağacın Dere Mahallesi’nde toprağa verildi.

TORUN ACISI İLE FENELAŞTI

Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için otomobili ile kaza yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Olcay Sarı (18) yaşam savaşını kaybetmişti.

Kamil köy yolu üzerinde; otomobiliyle seyir halinde olan pideci esnafından Olcay Sarı, Koyunbaba Mahallesi Villalar bölgesine geldiği sırada aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine, sonra yol kenarındaki beton direğe çarpmıştı. Kedinin de telef olduğu kazada parçalanan araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Sarı, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sarı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olcay Sarı, 3 günlük yaşam mücadelesinin sonunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SARI, TORUNUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Olaydan derin üzüntü duyan ve fenalaşan Olcay Sarı’nın babaannesi Döndü Sarı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, hastanede hayata veda etti. Torununun ardından hayatını kaybeden babaanne Döndü Sarı da torununun yanına defnedildi.

(Mustafa ULUSOY)