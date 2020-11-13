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Baba ve kızından örnek davranış, iş yerini sınıf ortamına çevirdiler

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan baba ve kızı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere iş yerinin kapılarını açtı. 

Güncel 13.11.2020, 19:54
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Baba ve kızından örnek davranış, iş yerini sınıf ortamına çevirdiler

İskilip Belediyesinde görevli Bilal Arıcı, iş yerini ev ortamına dönüştürerek gerekli alt yapıyı hazırlarken, üniversite öğrencisi kızı Hilal ise burada her gün öğrencilere eğitim almaları noktasında yardımcı oluyor. Öğrencileri sabah evlerinden alarak iş yerine getiren Hilal Arıcı, onlara hem ders çalıştırıyor hem de birlikte kitap okuyor. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına da destek olan baba ve kızı, bu süreçte bazı öğrencilerin uzaktan eğitimde sorun yaşadıklarını kaydetti. 
İnternet sorunu yaşayan öğrenciler olduğunu aktaran Hilal Arıcı, "Bunu babamla paylaştım. Eski iş yerini okul ortamına dönüştürerek burada çocukların derslerini yapabileceği bir ortam sağladık. Her gün farklı öğrencileri pandemi kurallarına uygun şekilde buraya getirerek ders yapmalarını sağlıyorum. Aynı zamanda çocukların geliş gidişlerine yardımcı oluyorum. Çocuklar burada uzaktan eğitimlerini alıyor. Derslerine çalışıyor. Kitap okuyor” ifadelerini kullandı. 

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